Advertisements
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إلتشي فى الدوري الإسباني
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:32 م
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الأربعاء نادي إلتشي نظيره نادي برشلونة فى مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الهامة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.
وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :
في حراسة المرمي : تير شتيجن.
فيخط الدفاع : بيكيه، لينجليت، ألبا، ديست.
في خط الوسط : دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.
في خط الهجوم : ميسي، ديمبلي، جريزمان.
Advertisements