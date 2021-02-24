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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إلتشي فى الدوري الإسباني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي إلتشي نظيره نادي برشلونة فى مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الاسباني الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الهامة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.


وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :


في حراسة المرمي : تير شتيجن.
فيخط الدفاع : بيكيه، لينجليت، ألبا، ديست.
في خط الوسط : دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.
في خط الهجوم : ميسي، ديمبلي، جريزمان.

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