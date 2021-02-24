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ريال مدريد يسعى لحفظ ماء وجه الليجا في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:31 م
محمد أيمن
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني مواجهة صعبة للغاية اليوم الأربعاء ضد أتلانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب إستاد جيويس.
ويضع الميرنجي نصب عينه تحقيق نتيجة إيجابية وذلك من أجل حسم العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة التي يحمل لقبها برصيد ثلاثة عشر تتويج وهو الرقم القياسي لأكثر الأندية المتوجه بذات الأذنين في العالم.
وسقط جميع فرق الليجا خلال مباريات الذهاب من الدور ذاته حيث خسر برشلونة من باريس سان جيرمان 1-4 فيما سقط إشبيلية على يد بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-3 وتكبد القطب الثاني لمدريد فريق نادي أتلتيكو خسارة مريرة على ملعبه من تشيلسي بهدف الفرنسي أوليفيه جيرو
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