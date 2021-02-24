"بيتكوين" تتراجع 17% مسجلة أكبر انخفاض يومي

هوت عملة "بيتكوين" 17 في المائة، لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع، في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكونون مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح.





وبحسب "رويترز"، تكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار.





وهبطت "بيتكوين" في أحدث التعاملات 11.3 في المائة بحلول الساعة 09:39 بتوقيت جرينتش.





ومدد النزول انخفاضا بنحو الخُمس من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفا و354 دولارا الذي بلغته يوم الأحد، بيد أن "بيتكوين" ما زالت مرتفعة بنحو 60 في المائة منذ بداية العام.





ونزل سعر "إيثر"، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية التي عادة ما تتحرك بالتزامن مع "بيتكوين"، ما يزيد على 17 في المائة، وسجلت في أحدث تعاملات 1461 دولارا، منخفضة نحو 30 في المائة عن ذروة قياسية بلغتها الأسبوع الماضي.





وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا محموما هذا العام، إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وأسهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في العملة المشفرة هذا الشهر في رفع قيمة "بيتكوين" فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات "بيتكوين".