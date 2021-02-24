موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

يتجه الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي لمفاجئة محمد شريف لاعب مهاجم الفريق في المباريات القادمة.





واكد مصدر مطلع في الاهلي اتجاه موسيماني لتوظيف محمد شريف في مركز الجناح خلال المباريات القادمة بدلا من مشاركته في مركز المهاجم الصريح.





ويفكر موسيماني في الاعتماد على محمد شريف في مركز الجناح للاستفادة من قدرته بدلا من جلوسه على مقاعد البدلاء لصالح والتر بواليا.





وجاء تفكير موسيماني بالدفع بمحمد شريف في مركز الجناح لمساندة هجوم الأهلي بعد أزمة التهديف ومواجهة أزمات كبيرة في هز شباك الخصوم خاصة في لقاء سيمبا بدوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل فى مسابقة الدورى.



