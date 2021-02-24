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عاجل.. جالطة سراي يستهدف نجم الأهلي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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فجرت تقارير صحفية تركية اليوم، مفاجأة كبرى حول اهتمام نادي جالاطا سراي التركي، في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "Tak Vim التركية"، أن هناك اهتمام من جالاطا سراي بالمالي أليو ديانج لاعب الأهلي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم ترشيحه من قبل بعض الوكلاء.

وتابعت: "كشافي النادي التركي، حرصوا على متابعة اللاعب مع الفريق، وقدموا تقرير يُفيد بامكانياته الهائلة عقب ظهوره بمستوى أكثر من رائع مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية".

وأضافت: "إدارة النادي التركي، أثنت على أداء اللاعب مع القلعة الحمراء، وتم بالفعل عرض الأمر على فاتح تريم المدير الفني، الذي أكد على ما جاء في تقرير ناديه".

واختتمت: "الوفد الذي تابع مصطفى محمد مع الزمالك قبل ضمه بصفة رسمية في الانتقالات الماضية، تابع أيضًا المالي ديانج، وأصبح على أعتاب الانضمام حال اتفاق النادي التركي مع الأهلي، والذي مدد تعاقده مع اللاعب لخمس مواسم مقبلة".

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مصطفى محمد ديانج جالطة سراي الاهلي

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