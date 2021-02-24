رئيس مصلحة الشهر العقاري ضيف أحمد موسى الليلة على صدى البلد

يستضيف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء.



ويتناول اللقاء كل ما يثار حول التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري، وموعد التطبيق، ما هي إجراءات التسجيل؟ وهل تنزع ملكية الشقق حال عدم تسجيلها وما هي شروط نقل المرافق؟ وهل يسرى القانون على دعاوى صحة التوقيع؟.

