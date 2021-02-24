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موعد مباراة ليفربول القادمة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يبحث الكثير من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن معرفة موعد مباراة الفريق القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المُنتظر أن يخوض الريدز مواجهته ضد فريق نادي لايبزيج يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مارس القادم على ملعب إستاد أنفيلد لحساب لقاءات إياب الدور ثمن النهائي.

وكان محمد صلاح قد قاد ليفربول لتحقيق فوز هام في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء وسجل معه السنغالي ساديو ماني ليقترب الفريق خطوة كبيرة من الدور ربع النهائي.

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