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8 أعراض خطيرة تصيب النساء لا يجب تجاهلها.. منها الانتفاخ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:47 م
الانتفاخ
الانتفاخ
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قد تُصاب معظم النساء أحيانا بأعراض خطيرة ولا يأخذونها على محمل الجد والاهتمام، وذلك نظرا لكثرة انشغالهم، ولكن هذه الأعراض ربما تكون علامة تحذير لمشكلة صحية خطيرة، لذا نذكرها لكم على النحو التالي:

1- تغيرات الثدي
يجب أن يفحص الطبيب الكتل التي تبدو أكثر صلابة أو مختلفة عن باقي الثدي، ويجب أن يكون نسيج الثدي الطبيعي مليئًا بالنتوءات وأن يكون ملمسها متطابقًا تقريبًا مع الثدي الآخر، وفق ما أورد موقع "eehealth".

2- الانتفاخ
يشعر معظم النساء بالانتفاخ بعد تناول الطعام أو الشرب بكثرة وفي وقت قريب من موعد الدورة الشهرية.

ولكن يجب استشارة الطبيب إذا لاحظتي أنك تشعرين بالانتفاخ أكثر من مرة، أو إذا كنتي تعانين من صعوبة في الأكل أو تشعرين بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام، يمكن أن يكون ذلك علامة على سرطان المبيض.

3- التعب المتكرر
عادة ما نلقي اللوم على قلة النوم أنها سبب الشعور بالتعب، ولكن إذا لم يتحسن شعورك بالتعب بعد نوم ليلة أو ليلتين، فيجب استشارة الطبيب، قد يكون الإرهاق المتكرر الذي يتعارض مع حياتك الشخصية أو المهنية علامة على بعض أنواع السرطان.

4- ألم أو انزعاج في الصدر أو سعال لا يتوقف
قد ينتج عن سرطان الرئة ألم في الصدر أو الكتفين أو الظهر، أو سعال عنيد لا يختفي، لذا إذا لاحظتي أي نوع من ألم الصدر، سواء كان حادًا أو خفيفًا أو مستمرًا، أو إذا كنت تعاني من السعال المستمر، فيجب استشارة الطبيب فورا.

5- صعوبة في البلع أو الشعور بوجود طعام عالق في حلقك أو صدرك
قد تزداد هذه المشاكل المرتبطة بالبلع سوءًا بمرور الوقت وتؤدي إلى تغيير في عادات الأكل دون أن تلاحظ ذلك.

6- بقعة جديدة على جلدك أو بقعة تبدو مختلفة عن كل البقع الأخرى
قد تكون البقع الجديدة التي تغيرت في الحجم والشكل واللون علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

7- نزيف غير منتظم أو غير طبيعي
النزيف غير الطبيعي هو أكثر أعراض سرطان عنق الرحم انتشارًا، لذا إذا لاحظتي نزيفًا بين فترات الحيض أو بعد الجماع، فحددي موعدًا لزيارة طبيبك لإجراء الفحوصات اللازمة.

8- فقدان الوزن غير المبرر
فقدان الوزن غير المبرر يعني أنك تفقد الوزن دون محاولة أو بدون سبب واضح، وقد يكون فقدان الوزن غير المبرر أول علامة على الإصابة بالسرطان.

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