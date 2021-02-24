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مقاتلات تركية تشن غارات على سفوح جبال قنديل في إقليم كردستان العراق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:53 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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شنت مقاتلات تركية، اليوم الأربعاء، غارات على سفوح جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قصفت الطائرات التركية، اليوم الثلاثاء، قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

 

وبين الحين والآخر، يتعرض قضاء العمادية إلى قصف تركي، واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق بشمال العراق.

 

وكانت المذكرة، تضمنت إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

 

وتبرر تركيا عمليات القصف هذه بـ"حربها" ضد حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي ينشط في المناطق الحدودية الجبلية بشمال العراق.

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مقاتلات تركية كردستان العراق تركيا

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