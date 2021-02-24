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"تنفيذي كفرالشيخ" يوافق على إقامة مشروعات خدمية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي،السكرتير المساعد،والسيد المستشار العسكري، واسلام طه،معاون المحافظ للاستثمار، وياسر خداش مدير إدارة المجالس المحلية، ورؤساء المدن ووكلاء الوزرات، على تخصيص عدد من قطع الأرض لإقامة مشروعات خدمية،وتغيير اسم قرية،واطلاق اسم شهيد على مدرسة.

فوافق المجلس التنفيذي على تعديل تخصيص 382.80م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ والمقام عليها دار الحضانة الخاصة بالوحدة إلى إقامة مشروعات تخدم الاسرة والطفل والمجتمع،كما وافق المجلس على تجديد قرار التخصيص مساحة 804م2،لإقامة مركز شباب بقرية أبو الجدايل التابعة للوحدة المحلية بميت الديبة التابعة لمركز قلين.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 50 مترًا أملاك دولة بجوار قصر ثقافة بيلا لإقامة نقطة إسعاف عليها،كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد جندي مجند عبدالعاطي عبداللطيف علي سعد على مدرسة شابه للتعليم الأساسي بقرية شابة التابعة لمركز دسوق،كما وافق المجلس على تغيير اسم عزبة الربعمائة التابعة للوحدة المحلية لقرية روس الفرخ،بمركز بيلا إلى عزبة السلام.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 20 فدانًا و17 قيراطًا و3 أسهم لإقامة محطة معالجة صرف صحي بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس،كما وافق المجلس على إقامة حديقة عامة بعد تعديل موقع مدرسة المنتزه للغات، كما وافق المجلس على إقامة مدرسة ابتدائية بقرية مصطفى كامل بقطاع المنصور زمام جمعية مصطفى كامل الزراعية.

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