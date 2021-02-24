طريقة تحضير سموذي بلو بيري بالليمون اللذيذة





مقادير سموذي بلو بيري بالليمون





- توت بري "بلو بيري".





- ماء.





- ملعقة من عصير ليمون.





- كوب زبادي.





- فراولة مجمدة.





- ثلج.





- موز.





طريقة تحضير سموذي بلو بيري بالليمون





- في الخطوة الأولى يتم خلط الماء مع التوت البري في الخلاط.





- إضافة الفراولة المجمدة مع الموز والثلج في الخلاط على الخليط السابق.





- إضافة كوب الزبادي وعصير الليمون، ثم تقديم العصير.