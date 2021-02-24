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طريقة تحضير سموذي بلو بيري بالليمون اللذيذة
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:53 م
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مقادير سموذي بلو بيري بالليمون
- توت بري "بلو بيري".
- ماء.
- ملعقة من عصير ليمون.
- كوب زبادي.
- فراولة مجمدة.
- ثلج.
- موز.
طريقة تحضير سموذي بلو بيري بالليمون
- في الخطوة الأولى يتم خلط الماء مع التوت البري في الخلاط.
- إضافة الفراولة المجمدة مع الموز والثلج في الخلاط على الخليط السابق.
- إضافة كوب الزبادي وعصير الليمون، ثم تقديم العصير.
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