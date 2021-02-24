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طريقة تحضير سموذي بلو بيري بالليمون اللذيذة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:53 م
سموذي بلو بيري بالليمون
سموذي بلو بيري بالليمون
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مقادير سموذي بلو بيري بالليمون

- توت بري "بلو بيري".

- ماء.

- ملعقة من عصير ليمون.

- كوب زبادي.

- فراولة مجمدة.

- ثلج.

- موز.

طريقة تحضير سموذي بلو بيري بالليمون 

- في الخطوة الأولى يتم خلط الماء مع التوت البري في الخلاط.

- إضافة الفراولة المجمدة مع الموز والثلج في الخلاط على الخليط السابق.

- إضافة كوب الزبادي وعصير الليمون، ثم تقديم العصير.

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طريقة تحضير سموذي بلو بيري بالليمون سموذي بلو بيري بالليمون

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