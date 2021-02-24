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وكالة الأدوية الأمريكية: لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكدت وكالة الأدوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن لقاح جونسون أند جونسون بجرعة واحدة فعال ضد فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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