Advertisements

الإسماعيلي يطلب نقل مباراة الأهلي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أرسل مسئولو الإسماعيلي خطابا للإتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بنقل مباراة الفريق أمام منافسه الأهلى  المقرر إقامتها فى العاشر من مارس القادم إلى ملعب حرس الحدود بدلآ من ملعب برج العرب، وجاء ذلك بناءا على رغبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

يذكر أن الفريق سيدخل فى معسكر مغلق غدآ بإحدى القرى فى مدينة العين السخنة لمدة خمسة ايام استعدادا لاستئناف مباريات الدورى العام بعد طلب المدير الفنى على أن يعود الفريق للتدريبات بملعبه عقب انتهاء المعسكر.

ويسعي الإسماعيلي لتحقيق ثاني أنتصاراته هذا الموسم ليعدل من وضعيته في جدول الترتيب ، يحتل الدراويش المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الإسماعيلي يطلب نقل مباراة الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ نصف ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جالطة سراي يستهدف نجم الأهلي

منذ ساعة

زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في قائمة برشلونة الرسمية أمام إلتشي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

03:25 م

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»