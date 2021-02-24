الإسماعيلي يطلب نقل مباراة الأهلي

أرسل مسئولو الإسماعيلي خطابا للإتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بنقل مباراة الفريق أمام منافسه الأهلى المقرر إقامتها فى العاشر من مارس القادم إلى ملعب حرس الحدود بدلآ من ملعب برج العرب، وجاء ذلك بناءا على رغبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.





يذكر أن الفريق سيدخل فى معسكر مغلق غدآ بإحدى القرى فى مدينة العين السخنة لمدة خمسة ايام استعدادا لاستئناف مباريات الدورى العام بعد طلب المدير الفنى على أن يعود الفريق للتدريبات بملعبه عقب انتهاء المعسكر.





ويسعي الإسماعيلي لتحقيق ثاني أنتصاراته هذا الموسم ليعدل من وضعيته في جدول الترتيب ، يحتل الدراويش المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.



