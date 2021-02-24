ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الرابعة والعشرين

يتصدر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قائمة هدافي الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعدما سجل 18 هدفًا مع اليوفي بعد مرور 23 جولة من البطولة.





ويأتي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في المركز الثاني بقائمة هدافي الكالتشيو الإيطالي برصيد 17 هدفًا، ويليه الثنائي لويس مورييل لاعب أتالانتا وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان وسجل كل منهما 14 هدفًا.





وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي:-

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 18 هدفًا

2- روميلو لوكاكو (انتر ميلان) 17 هدفًا

3- لويس مورييل (أتالانتا) 14 هدفًا

4- زلاتان إبراهيموفيتش (إيه سي ميلان) 14 هدفًا

5- شيرو إيموبيلي (لاتسيو) 14 هدفًا

6- لاوتارو مارتينيز (انتر ميلان) 13 هدفًا

7- أندريا بيلوتي (تورينو) 11 هدفًا

8- جواو بيديو جلفاو (كالياري) 11 هدفًا

9- لورنزو إنسيني (نابولي) 10 أهداف

10- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) 10 أهداف

11- مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف

12- هيرفينج لوزانو (نابولي) 9 أهداف



