تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع نواب البرلمان والشيوخ

إلتقى الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بنواب البرلمان والشعب كلقاء دوري اسبوعي



واكد على ان نواب البرلمان واعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة شركاء أساسيين مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق مطالب واحتياجات ابناء الدقهلية من الخدمات لدى الوزارات المعنية والهيئات المركزية.



النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب عن بلقاس، النائب المهندس يسرى المغازي علي القائمة الوطنية بلقاس،والنائب وحيد فودة عضو البرلمان عن بندر المنصورة،والنائب المهندس حسن المير عضو البرلمان عن دائرة مركز المنصورة، النائب المهندس رضا غازى، والنائب،السيد الخضر اعضاء البرلمان عن طلخا ونبروه،والنائب اللواء محمد السعيد عضو البرلمان عن السنبلاوين وتمى الامديد



كما حضر النائب خالد الحداد عضو البرلمان عن المنزلة والمطرية، والنائبة الدكتورة شيماء محمود عضو البرلمان عن منية النصر، والنائبة المهندسة آيه فوزى فتى والنائب،ايهاب انيس اعضاء البرلمان عن مركز ومدينه اجا، والنائب، والنائب وليد فرعون، والنائب الدكتور مكرم رضوان أعضاء مجلس النواب عن شربين ودكرنس وبنى عبيد



وحضر النائب احمد الحديدى والنائب مجدى الامير عضوا مجلس النواب عن المنزلة والمطرية، والنائب احمد الالفى عضو مجلس النواب عن ميت غمر والنائب ايهاب انيس عضو مجلس النواب عن مركز اجا.



واعضاء مجلس النواب على القائمة الوطنية كلا من النائب محمد المرشدى والنائب العميد هشام الحصرى، والنائب، السيد سمير، والنائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم، والنائب المهندس ثروت فتحى الباب، وأعضاء مجلس الشيوخ كلا من النائب طارق عبد الهادى عضوا مجلس الشيوخ.



واستعرض المحافظ خلال اللقاء عددا من مشروعات التطوير بالمحافظة مؤكدا التطلع الدائم لدعم ومساندة السادة النواب من اجل تحقيق آمال وطموحات شعب الدقهلية وأشار الى مبادرة حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية فى مرحلتها الثانية والتى اختارت عدد 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية لتنال التطوير لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين باهلنا فى الريف تعد طوق نجاة لحياة افضل لمواطنى القرى.



واوضح ان اجمالى تكلفة المشروعات للمبادرة فى مرحلتها الثانية بلغت 3 مليار جنيه،مشيرا الى ان المرحلة الاولى من المبادرة فى عام 2019 2020 قد اختارت من قبل قرية اولاد صبور بالعصافرة بالمطرية لتنفيذ المبادرة بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية مشيرا الى ان المبادرةفى اولاد صبور بلغ حجم الاستثمارات للمشروعات بها مبلغا قدرة 28 مليون جنيه.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع النواب ومع الوزارات والهيئات المركزية للعمل على تلبية كافة المطالب للمواطنين فى قطاعات الخدمات المختلفة.



وقد اشاد نواب البرلمان بالجهود المبذولة من قبل محافظ الدقهلية خلال الفترة الماضية وما تحقق على يدية فى فترة قصيرة.