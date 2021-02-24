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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 25 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

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