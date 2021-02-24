الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 25 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الخميس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

