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وزارة الصحة السورية تبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا الصيني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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بدأت وزارة الصحة في سوريا، اليوم الأربعاء، حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصيني، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وأشارت وزارة الصحة السوري، إلى أن التطعيم والأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في سوريا، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 686 حالة بعد الإعلان عن تسجيل 8 وفيات أمس الإثنين، إضافة إلى تسجيل 105 إصابات جديدة.

 

وبحسب وزارة الصحة السورية، وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس.

 

ولفت الصحة السورية، إلى أن معظم الإصابات الجديدة تركزت في محافظة حمص التي سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.

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