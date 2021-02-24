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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة، يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر مارس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره وادي دجلة يوم الإثنين المقبل، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب السلام.


وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد نظيره وادي دجلة يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس".


ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، من أصل 12 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن، بينما يتواجد فريق وادي دجلة في المركز العشرين برصيد 7 نقاط بنفس عدد المباريات.

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