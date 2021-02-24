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إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر مسئولو لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة بإستقاد القاهرة الدولي وذلك بدون حضور للجمهور.

وعلم الفجر الرياضي أن سبب غياب الجمهور بسبب الإجراءات الإحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما يمنع من إقامة اللقاء بحضور جماهيري.

ومن المُنتظر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في شهر رمضان المبارك بعد موافقة الجهات الأمنية خاصةً وأن لجنة المسابقات تنتظر رد الأمن على مقترح إقامة المواجهة في شهر أبريل.

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