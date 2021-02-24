"أمطار وشبورة".. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقيس غدا الخميس الموافق 25-2-2021، حيث يشهد الطقس، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.





طقس الخميس مائل للدفء

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد يسودها طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

أمطار خفيفة وشبورة

تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .





طقس بارد ليلا

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة.