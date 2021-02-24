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عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:05 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
ميسون أبو الحسن
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تقدم الصحفي كرم من الله السيد، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والمرشح على عضوية مجلس النقابة بانتخابات التجديد النصفي، ببلاغ جديد للنائب العام، ضد الإعلامي تامر أمين، مقدم البرامج على قناة النهار الفضائية، وعلاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة تلفزيون النهار.


وطالب "السيد" في بلاغه من النائب العام، فتح تحقيق عاجل مع الإعلامي تامر أمين، بتهمة السب والقذف وتكدير السلم المجتمعي والعنصرية، بالإضافة إلى التحقيق مع علاء الكحكي علي وجه السرعة، لوقف نزيف الإهانة الذي تكرر على وسائل الإعلام خلال الأعوام الماضية، واجتثاثه من جذوره.


وجاء نص البلاغ المُقدم كالتالي:

معالي السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبه وبعد...

مقدمه لسيادتكم/ كرم من الله السيد احمد

الصحفي بمؤسسة اخبار اليوم عضو نقابة الصحفيين مقيد برقم ١١٨١٥ جدول المشتغلين

بصفتي احد أبناء الصعيد

ضد

الاعلامي تامر مين

وعلاء الكحكي مالك ورئيس مجلس ادارة شبكة تليفزيون النهار

الموضوع

بداية ..الوذ بقيمكم مع القانون قيمكم التي نثق بها وهي آخر درع نحتمي به من سقيع تكدير السلم المجتمعي  هذا السلم المجتمعي الذي حرص علي تنميته السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وزرعه بالقانون في كل مؤسسات الدوله ولاسيما المؤسسات الإعلاميه التي تدخل كل بيت وتؤثر في كل عقل وتبني قيم وتهدم اخري مالم يقنن وضعها من قبلكم بسيف القانون.

حيث خرج علينا الاعلامي تامر أمين بكلمات اوجعت قلوب الاهل في الصعيد وكدرت سلامهم المجتمعي وهدم بها قيمهم ومبادئهم والتي حافظوا عليها منذ التاريخ مع اخلاقهم وعادتهم التي ورثوها كابر عن كابر حيث اطلق الاعلامي تامر أمين اتهامات لأهل الصعيد من علي منصة شبكة تليفزيون النهار لا تمت  لنا بصلة متهماً اهلنا في الصعيد بأنهم ينجبون الاولاد والبنات ليس من اجل تربيتهم بل من اجل تسريحهم للعمل فينجبون الولد للعمل في الورش والبنات للعمل خادمات في البيوت ونص ماقاله كاملاً مرفق لمعاليكم في اسطوانه مدمجه نص كلامه كاملاً اضعها بين يد معاليكم للوقوف علي مرارة ماقاله علينا ومخالفاً بذلك نص الماده المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي نص على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد.

لذا ارجو من سيادتكم فتح تحقيق عاجل بتهمة السب والقذف وتكدير السلم المجتمعي والعنصرية مع الاعلامي تامر امين ورئيس مجلس ادارة شبكة تليفزيون النهار علي وجه السرعة لوقف نزيف الإهانه الذي تكرر علي وسائل الاعلام خلال الاعوام الماضية واجتثاثه من جذوره بسيف القانون الذي سيجعل من سيتحدث في مثل هذه الامور يتراجع عن الاقدام علي مثل هذا وحفاظاً من سيادتكم علي السلم المجتمعي وانهاء ضرب من العنصرية لاح في الافق وخاصة لاهل الصعيد.

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تامر أمين بلاغ ضد تامر أمين الفجر الصحفي كرم من الله السيد

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