"تخفيض 50% لمعرض أهلاً رمضان".. ننشر أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مناقشة عددًا من الملفات العامة في المجالات المختلفة، والموافقة على عدة قرارات، لعل أبرزها؛ اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان".



ويرصد "الفجر"، أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



تخفيض 50% لمعرض "أهلًا رمضان"

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان"، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 442021 وحتى 1242021، من القيمة الإيجارية أو أي رسوم، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.



مخزون وحدات الإسكان

ووافقت الحكومة، على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد.



اعتماد نتيجة دراسة المالية

واعتمدت الحكومة، نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في ثلاث قطع أراض؛ الأولى كائنة بناحية قرية العنبرية بروافع العيساوية بمركز المنشأة، والبالغ مساحتها 256م2، وذلك لإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري، والثانية كائنة بناحية السلماني بمركز البلينا، والبالغ مساحتها 519.3م2، لإقامة مخازن للجمعية الزراعية، والثالثة كائنة بناحية المدمر بمركز طما، والبالغ مساحتها 450م2، لإقامة مبنى للبنك الزراعي المصري.



آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة

كما وافقت الحكومة على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة (منافع نهر النيل وفرعيه).



وتضمنت الآلية الموافقة على تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لصالح وزارة الموارد المائية والري عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والري رقم 357 لسنة 2019 (الفترة من 112019 حتى 30112019) بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، وذلك للمستثمرين الذين سيقومون بسداد نسبة 50% من المديونية خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة المجلس، وهو ما يأتي في إطار تحفيز المنتفع بمنحه حافزا في حالة السداد الفوري، أو بنسبة خلال مدة سداد معينة.



إنشاء كلية الطب البيطري

ووافقت على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس. ويهدف إنشاء الكلية إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية البيطرية، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية بالقاهرة الكبرى، بما يتواكب مع التطور العلمي والأكاديمي في العلوم والتقنيات وتوفير الاحتياجات للمجتمع.



تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص نصوص المواد (182، 183، 184، 185، 186) من اللائحة التنفيذية للقانون، الواردة تحت عنوان "10- كليات الطب البيطري".



إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمصانع الغزل

وضمن القرارات، إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 9 أشهر من بدء تسليم الموقع للشركة.



تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء

ووافقت أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.

