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رئيس هيئة الاستثمار يبحث في العراق مشروعات التعاون المشترك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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في أولى فعاليات زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة سها النجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق، وذلك لدراسة المشروعات المطروحة من الجانب العراقي، للإستفادة من الخبرة المصرية في القطاعات المختلفة.
وتناول اللقاء استعراض المشروعات العراقية التي تحتاج إلى خبرات الشركات المصرية لإعادة التأهيل ورفع كفاءتها الإنتاجية ، كما تم بحث سبل التعاون المشترك لصياغة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بما يُساهم في تهيئة بيئة الأعمال في العراق.

وأكد عبد الوهاب حرص هيئة الاستثمار على تقديم كافة سبل الدعم إلى الهيئة العراقية فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار، وأعلن عن تنفيذ برنامج مُكثف لتدريب عدد من الكوادر العراقية على الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار، من خلال مركز خدمات المستثمرين، فضلاً عن تبادل الخبرات حول الإجراءات التشريعية والحوافز والأنظمة الاستثمارية، التي من شأنها التيسير على المستثمرين.

وشملت زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى العراق زيارات ميدانية لعدد من المناطق الصناعية في ضواحي بغداد، شملت كل من: اللطيفية، والحصوة، وناحية النهروان، لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية وتطوير وترفيق تلك المناطق الصناعية، بما يؤهلها لإستقبال مشروعات صناعية رائدة، بالاضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعليم الجامعي والفني، لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات المشتركة.

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هيئة الاستثمار المناطق الحرة التعاون المشترك الاستثمار فى العراق

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