دخول شيري عادل العمليات لإجراء جراحة دقيقة



تخضع الفنانة شيري عادل، لإجراء عملية جراحية دقيقة في احدى المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة، حيث طلبت الفنانة إنجي خطاب من جمهورها الدعاء لها.



ونشرت الفنانة إنجي خطاب، صورة ظهرت فيها برفق الفنانة شيري عادل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام"، وعلقت علي الصورة قائلة: "فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري، النجمة شيري عادل بالشفاء، هتعمل عملية جراحية دقيقة، ربنا يقومك بالسلامة، يا روحي يارب".



وتستعد شيري عادل لتقديم فيلم "باب السما" وهو سيناريو وحوار رائع وإخراج محمود كامل، من أجل العودة لشاشة السينما مرة أخري بعد غياب لأكثر من عامين تقريبا، ونجحت عادل في أحداث مسلسل "إلا أنا"، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وإنتاج سينرجى وأروما.



وكانت شيري عادل قد توجت بجائزة الإبداع الفني على هامش المهرجان ضمن كوكبة من النجوم أبرزهم وحنان مطاوع، ورامي صبري، والإعلامية دعاء عامر، والمخرج سامح عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وهنا الزاهد، شيكو، وهشام ماجد، وهنادي مهنا، وأحمد خالد صالح، وجميلة العوضى، ورامي جمال، والمنتج وليد منصور، والمؤلف محمد عبد المعطى ومهندسة الديكور رباب إبراهيم، والمخرج وائل إحسان، وأحمد حاتم، جائزة





