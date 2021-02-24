الشباب يحدد مدة غياب جمال باجندوح





كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها جمال باجندوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي يوم أمس أنه يعاني من مشكلة إلتواء في مفصل القدم سيغيب على إثرها لمدة 21 يوماً.





من ناحية أخرى، قررت إدارة نادي الشباب منح كل لاعب من لاعبي الفريق الأول مكافأة 30 ألف ريال سعودي إثر الفوز الذي حققه الفريق على الأهلي 3 / 0 أمس الأول الإثنين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات المرحلة العشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).





وعلى الجانب الآخر، يترقب الأهلي نتائج الفحوص الطبية التي يخضع لها لاعبه الصربي ليوبومير فيجسا.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن فيجسا سيغيب عن مواجهة الفيصلي المقررة في المجمعة يوم السبت المقبل في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.





وأضافت المصادر أن التشخيص المبدئي كشف عن تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية، بسبب الجهد الذي بذله في إحدى الهجمات في نهاية الشوط الأول من المباراة أمام الشباب، وأن فيجسا سيجري سيجري أشعة رنين على موضع الإصابة اليوم الأربعاء في أحد المستشفيات الخاصة لتحديد درجة التمزق ومدة الغياب التي ستتراوح بشكل مبدئي ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.