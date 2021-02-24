محلل سياسي يمني لـ"الفجر": مليشيا الحوثي سلموا أنفسهم لإيران وتحولوا إلى أداة لها في اليمن

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبدالرحمن أنيس إن مليشيا الحوثي الإيرانية، أثبتت أنهم منظمة ارهابية بقصفهم لمطار عدن المدني يوم عودة الحكومة اليمنية الجديدة وتفجيرها لمنازل المدنيين.









وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن مليشيا الحوثي الإيرانية تتمادى في جرائمها بقصفهم للاعيان المدنية واستهداف المدنيين، والتنكيل بأبناء شعبنا في المناطق التي تخضع لسيطرتهم واعتقالها للمئات ممن ضاقوا بسياساتها ذرعا، مؤكداً بأن مليشيا الحوثي سلموا أنفسهم لإيران وتحولوا إلى مجرد اداة لها في اليمن.









واستبعد السياسي اليمني فكرة الحل السياسي في ظل خروقات مليشيات الحوثي المستمرة، بعد مرور ست سنوات مؤكداً بأن الحسم العكسري هو الحل.













وطالب في حديث بالتكاتف لأجل مواجهة خطر مليشيا الحوثي وخاصة في جبهة مأرب المشتعلة بالحرب وخروقات الحوثي المستمرة ، مؤكداً بأنه على مختلف الاطراف اليمنية ان تقود جهد توحيد الصف في سبيل معركتنا الاساسية المتمثلة في انهاء الانقلاب الحوثي.













وأشار أنه فيما يتعلق بجهود المبعوث الاممي ، قال إن هذا الرجل لا زال متعلقا بوهم امكانية الوصول الى حل سياسي مع جماعة انقلابية ارهابية، رغم ان كل الشواهد تقول ان جماعة الحوثي لا تفقه ولا تفهم غير لغة الحرب لا السلام.













وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن جماعة الحوثي لا تبدي أي نوايا جادة نحو تحقيق السلام في البلاد حيث أن المليشيات الحوثية أدمنت الحرب واسترخصت أرواح اليمنيين وخاصة الأطفال الذين تزج بهم في أتون معاركها الخاسرة تنفيذاً للأوامر التي تتلقاها من النظام الإيراني لغرض زعزعة أمن اليمن والمنطقة".









وكشفت أن تصرفات الجماعة الحوثية يظهر بشكل واضح أنها لا تبدي أي نوايا جادة تجاه تحقيق السلام أو تجاه الحفاظ على أرواح اليمنيين، مؤكدين بان الأمر يتطلب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإجبارها على وقف العنف والقبول بحل سياسي يحقق السلام في اليمن.