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الوفاة ال 14.. العثور على الجثمان الأخير لفتاة 15 سنة في واقعة مركب الإسكندرية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثمان الأخير لفتاة عمرها 15 سنة في حادثة غرق 19 شخص على مركب في بحيرة مريوط في منطقة الهوارية غرب الإسكندرية، عقب استخراج أربعة جثامين اليوم الإربعاء في اليوم الثالث من الغرق.

وأعلن الأهالي عن أنه عدد الوفيات 14 شخص، 5 مصابين، 2ناجين.

وكثفت قوات الإنقاذ النهري والفرق المتطوعة الجهود في العثور على باق جثامين واقعة غرق 19 شخص في بحيرة مريوط في غرب الإسكندرية، بالتزامن مع بدء عودة الطقس إلى معدلاته الطبيعية عقب نوة استمرت لمدة يومين صاحبتها الأمطار الغزيرة وسرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وحضرت فرق إنقاذ نهري متطوعة من محافظة مرسى مطروح للمشاركة في العثور على باق الجثامين، وقد تسبب الطقس في العثور جثمان طفل"يوسف.ح"4 سنوات داخل البحيرة وقد تم نقله بسيارة الأسعاف.
ويتوقع المنقذون تواجد نحو 4 جثامين سيتم العثور عليهم داخل البحيرة عقب استقرار حالة الطقس، وذلك عقب غرق نحو 19 شخص، قد تم إخراج 9 جثامين، 5مصابين، و2 ناجيين.

وشيع أمس أهالي المنطقة جثامين الغرق عقب صلاة الجنازة بمشاركة جميع الأهالي والجيران، فيما تستمر فرق الإنقاذ في العثور على باق الجثامين.

وأمرت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية اليوم الإربعاء بصرف قائد واقعة مركب الهوارية " محمود. ع.ح" 23 عام من سرايا النيابة لاستلام جثامين أهليته ودفنهم بعد إنهاء الإجراءات من النيابة، وذلك تحت إشراف المحامي العام الاول لنيابة الدخيلة والعامرية الكلية التحقيقات
وأمرت النيابة بمخاطبة هيئة الثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد، والمكان الذى خرجت منه المركب وهل هو مرخص للصيد أم لا.

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