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لطيفة تكشف سبب تأخير طرحها أغنية "الليل ليل"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كشفت الفنانة لطيفة، عن سبب تأخر طرح كليبها الجديد "الليل ليل" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، ويرجع لسبب إصابة مخرج الكليب بفيروس كورونا.

وكتبت لطيفة في تغريدة لها قائلة: "مساء الخير على بيحبوني حبايبى، والله آسفة جدًا على التأخير بالنسبة لكليب "الليل ليل".. الله غالب، الكورونا جات للمخرج والحمدالله ربنا عافاه.. بس هانت انشاء الله قريب جدا تشوفوه".

وفي سياق متصل، روجت الفنانة لطيفة، من قبل لكليبها أغنيتها الجديدة "الليل ليل" على قناتها الرسمية بموقع نشر الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك فى تدوينه عبر حسابها بموقع فيسبوك، وسط ترقب وانتظار من جمهورها.

وظهرت النجمة التونسية لطيفة، من خلال فيديو خلال تواجدها في مدينة دبى، قائلة:"مساء الخير من دبي.. استنوا كليب أغنيتي الجديدة الليل ليل قريب جدا على قناتي على اليوتيوب".




لطيفة تكشف سبب تأخير طرحها أغنية "الليل ليل"
لطيفة تكشف سبب تأخير طرحها أغنية "الليل ليل"

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