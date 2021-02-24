"مختار" يكرم ابن الدقهلية نائب رئيس الاتحاد الافريقى رئيس منطقة شمال افريقيا عضو مجلس الاتحاد الدولى للانقاذ

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء الدكتور محمد احمد صالح إبن محافظة الدقهلية، والذى تم اختيارة بالانتخاب نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقى للانقاذ ورئيسا لمنطقة شمال افريقيا وعضوا بمجلس ادارة الاتحاد الدولى للإنقاذ.



جاء التكريم بحضور عدد من نواب البرلمان وهم النائب حسن المير، النائب رضا غازى، النائب السيد خضر، والنائبة الدكتورة شيماء محمود نبيه، والنائبة المهندسة آيه فوزى فتى، والنائب المهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، وحضر اللقاء الاعلامى محمد عزمى.



و هنأ محافظ الدقهلية والنواب ابن الدقهلية على هذا الفوز مؤكدين ان الدقهلية دائما فى المقدمة.



و اشار محافظ الدقهلية ان المحافظة رائدة انجبت لمصر والعالم ومازالت تنجب اعلاما فى كافة مجالات الفكر والادب والثقافة والرياضة والفن والطب والعلم والسياسة والدين كان لهم الاثر البالغ فى اثراء جوانب الحياة المختلفة.



واعرب المحافظ عن تمنياته للنائب رئيس الاتحاد الافريقى المزيد من الترقى والتقدم والازدهار، وفى نهاية اللقاء قدم محافظ الدقهلية درع المحافظة لنائب رئيس الاتحاد الافريقى تكريما وتقديرا له.





