هالة صدقى ومحمد ثروت ضيوف الحلقات المقبلة في "واحد من الناس"



يستطيف الدكتور عمرو الليثي الحلقة المقبلة الفنانة هالة صدقي والفنان محمد ثروت في برنامجه "واحد من الناس" الذي يعرض على شاشة قناة "الحياة"، ومن المقرر إذاعة حلقة الفنانة هالة صدقي يوم الجمعة المقبل، بينما تذاع حلقة الفنان محمد ثروت السبت المقبل في تمام العاشرة مساءً.



وتفتح هالة صدقي قلبها وتكشف عن تجربتها بمسلسل "ليه لا"، والذى يعرض حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا، في دور أم الفنانة أمينة خليل ولم تخشَ تجسيد دور الأم، وتتحدث عن أسرتها وأسرار عائلية تكشفها لأول مرة عن أخيها الوحيد باسم، ووالدتها "ناظرة المدرسة" وكيف أثرت فى حياتها وأسباب الخلاف مع زوجها.



كما تتطرق الحلقة إلى سعادتها عندما علمت أنها حامل فى توأم؛ سامى ومريم، وتجيب على السؤال الصعب هل أخذت حقنة "فيلر" من أجل مسلسل عفاريت عدلي علام مع النجم عادل إمام، وهل تمنت على الجانب الآخر أن تكون راقصة باليه، وكذلك عن أقرب الشخصيات الى قلبها والتي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، وعن خوضها تجربة الإنتاج بمسلسل "جوز ماما" مع الراحل طلعت زكريا وهل نجحت أم فشلت.



كما تتحدث عن تجربتها العالمية من خلال فيلم بريطاني مع المخرج السوري أنور قوادري، كما تتحدث عن عشقها للكلاب، وهل صراحتها الزائدة كانت سبب في أنها خسرت العديد من الأدوار والمشاركة في العديد من الأفلام.





