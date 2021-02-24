ضبط 180 توك توك مخالف خلال حملات مرورية بالشرقية





وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.



كما شدد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ أوضح العميد رضا فوزي مدير ادارة مرور الشرقية قيام الإدارة علي مدار الأسبوع بشن حملات مرورية علي شوارع مدينة الزقازيق اسفرت عن ضبط 180 توك توك مخالف وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مشيرا الي استمرار الحملة في عملها لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون علي المخالفين.



هذا ويهيب محافظ الشرقية بالمواطنين عدم إستخدام التوك توك كوسيلة إنتقال داخل المدينة لما يسببه من إعتراض حركة المارة وتعطيل حركة المرور، مؤكدًا علي ضرورة التزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.