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ليلي طاهر ضيفة صالون مديحة حمدي بمركز الإبداع الفني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستضيف مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت 27 فبراير، صالون "الفن والمجتمع" للفنانة مديحة حمدي.

ويستضيف الصالون هذا الشهر الفنانة الكبيرة "ليلي طاهر"، حيث يقدم نخبة من الفنانين والنقاد شهاداتهم عن المشوار الفني وأهم المحطات الفنية التي مرت بها الفنانة ليلي طاهر وهم: "سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب" ضيفة شرف الصالون، الفنان الكبير "سمير صبري"، المخرج والناقد "عمرو دوارة"، الناقدة "ماجدة موريس"، الفنانة "عزة لبيب"، المخرجة "رباب حسين"، الفنانة "دينا عبد الله". يصاحب الصالون فقرة غنائية للمطربة "نهلة خليل".

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ليلى طاهر

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