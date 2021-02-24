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غداً.. ندى بسيوني تستضيف محافظ جنوب سيناء في "حاجة حلوة"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستضيف الفنانة ندى بسيونى، غدا الخميس بالخامسة مساءً، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، في لقاء خاص لمتابعة اهم المشروعات التنمويه في سيناء، وذلك فى حلقة جديدة من برنامج "حاجة حلوة" المذاع على قناه النهار.

كما تستضيف منى مرزوق مؤسسة سلسله under 5 pre school، للحديث عن الأساليب التي تتبعها الحضانة مع الأطفال للوقاية من فيروس "كورونا"، بالإضافة لاهم الإجراءات الاحترازية التي يجب اتابعها.
وفقرة خاصة مع مدرب السباحه الدولي كابتن بلال الجبالي، للحديث عن نشاطه وأهمية السباحة والرياضة بشكل عام.

بذكر ان البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وافكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية، كما يهتم البرنامج بالبعد العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.

البرنامج انتاج شركه ماجيك فارما تقديم ندى بسيوني وعم بحر، رئيس التحرير محمد علي هاشم.

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