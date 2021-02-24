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أجهزة الأمن تنهي استعداداتها لتأمين فعاليات كأس العالم للرماية على الأطباق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أنهت أجهزة الأمن إستعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق 2021.


وتشمل الخطة الأمنية إستنفارًا أمنيًا ورفع درجة الإستعداد من خلال الإنتشار الأمني المكثف لرجال الشرطة والأقوال الأمنية بمحيط ميادين الرماية التي تشهد فعاليات البطولة بالإضافة نشر الخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل تحركات وفود الدول المُشاركة خلال فعاليات البطولة.


وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.


تأتي تلك الإجراءات وسط تواجد ميدانى من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط.

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