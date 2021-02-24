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عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول على توقيع عبد الله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه لصفوف النادي الأبيض بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض بناء على رغبة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض والذي طلب التعاقد مع اللاعب.

وطلب باتشيكو من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك التعاقد مع بكري لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد بكري مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد دون العودة لبيراميدز.

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عبد الله بكري بيراميدز الزمالك

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