تعرف على العمر الحقيقي ليوسف شعبان عقب تدهور حالته بسبب كورونا

تصدر الفنان يوسف شعبان التريند حول مواقع التواصل الاجتماعي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وبالتزامن مع ذلك يكشف الفجر الفني العمر الحقيقي للفنان يوسف شعبان:



يبلغ الفنان يوسف شعبان من العمر 90 عاما، حيث ولد بتاريخ 16 يوليو عام 1931.



يذكر أن نقيب المهن التميثلية الدكتور أشرف زكي، كشف عن تطورات حالة يوسف شعبان قائلا أن حالته غير مستقرة نسبيا ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرارات لازمة لتلقيه العلاج وأحزن خبر إصابته بكورونا عدد كبير من محبيه وجمهوره.