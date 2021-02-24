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الصحة تسجل ارتفاعا طفيفا للإصابات اليومية بكورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا لهذا المؤشر، مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض و280 حالة شفاء منه.

 

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 353 إصابة، لتصل إلى مستوى 376021  حالة، بينها 2531 نشطة و483 حرجة.

 

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 20 فبراير 325 حالة، وفي 21 فبراير 315، وفي 22 فبراير 327، وفي 23 فبراير 335، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

 

 

وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6475 متوفيا.

 

ويشهد مؤشر الوفيات الجديدة استقرارا مستمرا حيث بلغ يوم 20 فبراير 3 حالات، وفي 21 فبراير 4، وفي 22 فبراير 5، وفي 23 فبراير 4.

 

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19"في المملكة وصل إلى 367015 شخصا، بعد تسجيل 280 حالة شفاء جديدة.

 

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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كورونا الصحة السعودية

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