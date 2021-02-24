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نجم آرسنال ينتقد الإساءات للاعبين وعائلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد غرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال أن الإساءات عبر الإنترنت ضد اللاعبين وعائلاتهم ستقتل كرة القدم وقال إن الجماهير التي استهدفته على مواقع التواصل الاجتماعي ليست جماهير حقيقية للنادي.

وتعرض مجموعة من اللاعبين لإساءات عبر الإنترنت، وكشف تشاكا عن تعرضه هو وعائلته للعديد من ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وساعد أرسنال لاعبه تشاكا على اجتياز الفترة الصعبة لكن لاعب منتخب سويسرا قال إن مثل هذه التصرفات تضر الرياضة وطالب السلطات بضرورة التدخل لإيقاف هذه المشكلة.

وقال تشاكا في مؤتمر صحافي: يجب أن يتعلق الأمر بي أنا فقط. أنا الشخص الموجود في الملعب، لا يجب أن يتعلق الأمر بزوجتي أو بابنتي الصغيرة أو بعائلتي. لذا إذا أراد شخص انتقادي فلا مشكلة وعليه أن ينتقدني أنا كشخص وكلاعب.

وتعرض تشاكا لإساءات من حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضها وصف نفسه بأنه من حاملي تذاكر أرسنال الموسمية.

وقال تشاكا: يجب أن تفتح عينيك وتتابع هذا الأمر باهتمام، لأني أعتقد أنك ستقتل كرة القدم بهذه الطريقة إذا تحدث الناس عن لاعب أو عائلته أو مثل هذه الأمور.

وعانى تشاكا من علاقة متوترة مع المشجعين منذ وصوله إلى أرسنال في 2016 وتفاقمت المشكلة في 2019 عندما تصرف بغضب ضد مشجعي ناديه أثناء إطلاق صيحات الاستهجان عند استبداله أمام كريستال بالاس.

وردا على سؤال حول سعادته بشكل أكبر عند اللعب دون مشجعين في الملعب بالوقت الحالي، قال تشاكا: الأمر ليس كذلك. أنا لست الشخص الذي يخشى أو يخاف من اللعب أمام مشجعينا. هذا لا يحدث أبدا، أنا أحب النادي وأحترم الناس الداعمة للفريق كذلك.

وسيلعب أرسنال مع بنفيكا البرتغالي في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي في اليونان يوم الخميس عقب التعادل 1-1 ذهابا.

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