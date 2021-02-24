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جامعة بني سويف تتبنى مبادرة لسداد مصروفات ورعاية الطلاب الأيتام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن فى جلسته، اليوم الاربعاء، على تبنى مبادرة لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الأيتام غير القادرين وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان له، أن المبادرة تأتى تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية فى مراعاة الجانب الإنساني والوقوف مع أبنائنا الطلاب أيتام الأب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة المختلفة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لتولى بحث حالات الطلاب الأيتام غير القادرين لدفع ومساعدة الطلاب من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، مؤكدًا أن الجامعة حريصة أيضًا على دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم الطلاب الأوائل فى كل كليات الجامعة بالإضافة إلى إعفاء كل أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية.

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