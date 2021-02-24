فوز حرس الحدود وتعادل دكرنس بالقسم الثاني







أسفرت نتائج اليوم بالمجموعة الثالثة للقسم الثاني عن فوز فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم على مضيفه فريق المنصورة ب بهدف نظيف سجله أحمد فتحي فليكس في الدقيقة 23 من الشوط الثاني .



وبذلك النتيجة يرتفع رصيد الحرس إلى النقطة 22 وبيقى رصيد المنصورة 16 نقطة .



وتعادل فريق الحمام بقيادة أيمن الجمل مع فريق دكرنس بقيادة سعد فاروق بهدف لمثله انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف وتقدم دكرنس بهدف أحمد مخلوف مدافع الحمام في مرماه

مدافع الحمام فى مرماه وتعادل اسلام جمارك للحمام .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الحمام إلى النقطة 13 ودكرنس 16 نقطة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 26 نقطة

2- أبو قير 23 نقطة

3- الحرس 22 نقطة

4- الأوليمبى 22 نقطة

5- البلدية 21 نقطة

6- كفر الشيخ 18 نقطة

7- الرجاء 18 نقطة

8- المنصورة 16 نقطة

9- المالية 16 نقطة

10- دكرنس 16 نقطة

11- سبورتنج 13 نقطة

12- دمنهور 13 نقطة

13- الحمام 13 نقطة

14- بيلا 11 نقطة

15- الجزيرة المطروحى 10 نقاط

16- بيلا 7 نقاط