Advertisements

حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
انتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية حول انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجته.

وكشف محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان في بيان صحفي حقيقة هذه الشائعات قائلا أنها مجرد شائعات لا تمس الصحة بشئ، وعبر عن تعجبه من تداول هذه الأخبار وانتشارها بهذه السرعة.

ويتواجد الفنان محمد رمضان الآن في دبي، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى لمصر غدا أو بعد غد، ليستكمل تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" للسباق الرمضاني لعام 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ يوم

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ 40 دقيقة

زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. جالطة سراي يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد يحسم مصيره مع الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ أقل من نصف ساعة

أتالانتا يرحب بريال مدريد قبل موقعة الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

مرشح رئاسي يقرب برشلونة من الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أبرز الشائعات في المملكة خلال 2018

أحمد خميس يكشف حقيقة انفصاله عن مشاعل الشحي (فيديو)

شائعة الوفاة تلاحق النجوم آخرهم عادل إمام

عاجل.. درة تكشف حقيقة زواجها سرا من نور الشريف

شائعات الوفاة تطارد الفنانين في 2019

حسن الرداد ليس الأول .. أبرز الفنانين الذين تعرضوا لشائعة الطلاق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

03:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»