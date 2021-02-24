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حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:52 م
مي مرسي
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انتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية حول انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجته.
وكشف محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان في بيان صحفي حقيقة هذه الشائعات قائلا أنها مجرد شائعات لا تمس الصحة بشئ، وعبر عن تعجبه من تداول هذه الأخبار وانتشارها بهذه السرعة.
ويتواجد الفنان محمد رمضان الآن في دبي، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى لمصر غدا أو بعد غد، ليستكمل تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" للسباق الرمضاني لعام 2021.
وكشف محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان في بيان صحفي حقيقة هذه الشائعات قائلا أنها مجرد شائعات لا تمس الصحة بشئ، وعبر عن تعجبه من تداول هذه الأخبار وانتشارها بهذه السرعة.
ويتواجد الفنان محمد رمضان الآن في دبي، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى لمصر غدا أو بعد غد، ليستكمل تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" للسباق الرمضاني لعام 2021.
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