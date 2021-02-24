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القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية، وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية مذكرة تفاهم مع كليات طب الفم والأسنان بجامعة الأزهر فى مجالات التعليم والتدريب وتأهيل أطباء طب وجراحة الفم والأسنان.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الزيارات والتعاون العلمى بين السادة أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة بهدف الإطلاع وتبادل المعلومات والخبرات فى مجال البحث العلمى، فضلًا عن التعاون فى مجال تدريب الأطباء والمهن الطبية المساعدة فى مجال طب الفم والأسنان، وكذلك التنسيق والإستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أى من الطرفين، كما تتضمن التعاون بين الأكاديمية الطبية العسكرية ووحدة التعليم المستمر بكلية طب الفم والأسنان بجامعة الأزهر فى شتى التخصصات المختلفة فى مجال طب الأسنان، فضلا عن تنظيم ندوات علمية وحلقات نقاش وبحث وورش عمل فنية مشتركة فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين التخصصات المختلفة والمناظرة لها فى المستشفيات العسكرية.

وأكد مدير إدارة الخدمات الطبية على أهمية مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر والتى تأتى فى إطار الإرتقاء بمنظومة التأهيل العلمى والطبى داخل القوات المسلحة بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجامعات الطبية.

وأعرب عميد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التى تعزز من الشراكة الطبية بين القوات مسلحة وكليات طب أسنان جامعة الأزهر في مجالات التعليم والتدريب والعمل البحثي.

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