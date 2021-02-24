مرشح رئاسي يقرب برشلونة من الصفقة الذهبية





أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء عن مفاجأة مدوية تحدث بها أحد مرشحي رئاسة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني حال نجاحه في إنتخابات مجلس إدارة العملاق الكتالوني.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن توني فريسكا وعد الجمهور الكتالوني في حالة فوزه بالإنتخابات سيقوم بالحصول على قرض يبلغ 250 مليون يورو مقابل الحصول على 49% من أسهم النادي.





وواصلت الصحيفة إلى أن تلك الأموال قادرة على جلب أبرز اللاعبين في العالم والإتجاه سيكون وقتها على النرويجي هالاند لاعب بوروسيا دورتموند أو الفرنسي كيليان مبابي نجم البي إس جي.