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محمد بن زايد يتفقد جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "2021 IDEX" أبو ظبي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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تفقد اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "2021 IDEX" المقام بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من ۲١ إلى 25 فبراير الحالي.

وقد أعرب سموه عن تقديره وإعجابه بما شاهده من معروضات عسكرية بجناح الوزارة وعلى رأسها الرشاش المتعدد، وهو من أحدث ما أنتجته شركات الإنتاج الحربي، كما تشارك الوزارة بنموذج للمدرعة ( سينا ۲۰۰ ).

وقد استمع بن زايد إلى عرض ممثلو وزارة الإنتاج الحربی للإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتقدمة للمعروضات المشاركة بالمعرض وأشاد بن زاید بالتكنولوجيا المتقدمة التي وصلت إليها وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري من اسلحة وذخائر ومعدات والتي تعكس الطفرة الصناعية التي وصلت إليها مصر في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي قد شارك في فعاليات المعرض على مدار ( ۳ ) ايام التقى خلالها بعدد من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض.

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