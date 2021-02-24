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أتالانتا يرحب بريال مدريد قبل موقعة الأبطال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص نادي أتالانتا، على الترحيب بفريق ريال مدريد عقب وصوله الى بيرجامو، إستعداداً لمواجهة الفريقين، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب "جيويس".

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي أتالانتا عبر تويتر صورة من تدريبات ريال مدريد وكتب قائلاً:" مرحباً ريال مدريد، أهلًا بكم في بيرجامو، أهلًا بكم في ملعبنا جيويس ستاديوم ".

 

ويخوض ريال مدريد هذه المواجهة الصعبة بغياب العديد من اللاعبين أبرزهم راموس، كارفخال، ميليتاو، أودريوزولا، مارسيلو، فالفيردي، بنزيما، رودريجو، هازارد.

 

ويتطلع ريال مدريد في هذا اللقاء الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية قبل لقاء العودة على ملعب " ألفريدو دي ستيفانو " يوم 16 مارس المقبل.

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