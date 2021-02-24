بعد انضمام الضرائب العقارية إليها.. تعرف على "منصة مصر الرقمية" وأبرز خدماتها

يحظى ملف التحول الرقمي باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، التي تسعى إلى الاستثمار في الفكر، وتغيير السلوك، من أجل إحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.



ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وفي ظل الخطوات الجادة التي تقوم بها نحو تنفيذ خطتها للتحول الرقمي لجميع الوزارات والجهات المختلفة، وتحديث آليات العمل بها، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وكذا التيسير على المواطنين طالبي الخدمة من الجهات الحكومية.



وعقب التوقيع، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم، إطلاق خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، ومن خلال البريد، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على هذه الخدمات، في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية وتعزيز عمليات التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية أخرى على منصة مصر الرقمية.



وفيما يلي من سطور، تستعرض "لفجر" أبرز المعلومات عن منصة مصر الرقمية، وأبر خدماتها:



- جرى التعاون بين عدد من الوزارات طوال فترة إعداد المشروع، حتى تم إطلاق منصة مصر الرقمية بشكل تجربيي، في 20 يوليو الماضي، فشملت وقتها 34 خدمة.



تم إضافة عدد من الخدمات الأخرى بنهاية عام 2020، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.



- تستهدف منصة مصر الرقمية "misr.gov.eg"، ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات، والربط البيني مع جميع جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.



- أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة تتمثل في: خدمات التموين، والمركبات والتوثيق، ورخص القيادة، والمحاكم، والسجل التجاري، والشهر العقاري، والضرائب العقارية.



- تم إجراء مليون و100 ألف عملية عبر البوابة خلال 6 أشهر.



- تمكن هذا المشروع الرقمي المميز، في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين.



- مليون و300 ألف مواطن سجلوا بياناتهم عبر البوابة منذ إطلاقها.



- يستهدف المشروع إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021، بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية.



- من المقرر إضافة 18 خدمة للمنصة فى شهر مارس المقبل 2021.



- ويستهدف المشروع في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة.



- وفى عام 2023، يتم إضافة 98 خدمة، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.



- من المستهدف تقديم 90% من الخدمات الحكومية عبر المنصة بحلول شهر يونيو من عام 2023.