القاطرة الإفريقية.. جالطة سراي يخطط لضم نجم الأهلي

أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادى جالاتا سراى، يخطط للتعاقد مع أليو ديانج، لاعب وسط نادى الأهلى، فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ووفقا لصحيفة "Tak Vim" التركية، فأن ديانج جذب اهتمام طاقم كشافى النادى أثناء متابعتهم لـ مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار للنادى التركى، وقدموا تقريرا إيجابيا للغاية للطاقم التقنى حول صاحب الـ23 عاما.

وقال التقرير: "إن اللاعب يقدم أداء رائعا مع الأهلى منذ ضمه مقابل مبلغ 1.1 مليون يورو من مولودية الجزائر".

وشارك ديانج، الذى يمتد عقده مع الأهلى حتى صيف 2026، فى 16 مباراة مع فريقه، سجلها خلالها هدفا وصنع مثله.