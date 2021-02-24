حرس الحدود يقتنص نقاط مباراة المنصورة بفوز غالى بالقسم الثانى





إنتهى قبل قليل لقاء المنصورة وحرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة ١٢ للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بفوز حرس الحدود بهدف وحيد في المباراة التى أقيمت بستاد المنصورة الرياضى.



المنصورة بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

عاطف نصحى ، محمد نجاتى ، حمادة جلال ، مصطفى شامخ ، أشرف شاكر ، أحمد عبدالعال ، إسلام مرزوق ، الحسن ديالو ، كمال البدوى ، محروس بومبه ، جلال الشرقاوى.



بينما بدأ حرس الحدود بتشكيل مكون من :

علي فرج ، خالد سامي، محمد سامي، محمد أحمد حكا، مصطفى يوسف ، محمد أسعد، أحمد فتحي، مصطفى صبحي، مصطفي ذكي، حامد خالد،محمود يوسف



الشوط الأول شهد سيطرة وأفضلية بشكل واضح لأصحاب الضيافة والذى كان لاعبوه قريبين جدا من مرمى حرس الحدود ولكن دون إيجابية على مرمى على فرج حارس مرمى حرس الحدود مع هجمات مرتدة منظمة لحرس الحدود ولكن الشوط لم يشهد أي أهداف من جانب الفريقين لينتهى كما بدأ بتعادل سلبى من الجانبين.



الشوط الثانى تغير الحال وظهرت خبرات لاعبى الحرس والذى عاد لأجواء اللقاء مبكرا بالشوط الثانى حيث تمكن أحمد فليكس من إدراك التقدم لحرس الحدود بتصويبة رائعة مرت بسلام إلى داخل شباك عاطف نصحى لتعلن عن الفرحة الأولى للضيوف فى لقاء اليوم.



ولم تشهد الدقائق أى تغيير رغم تدخل الجهاز الفنى للمنصورة بقيادة ياسر عبدالواحد بالعديد من التغييرات من اجل العودة بالنتيجة ولكن تفوق لاعبى حرس الحدود بقيادة محمد حليم حتى أعلن حكم اللقاء صافرته معلنا فوزا هاما وصعبا للحدود على المنصورة بهدف دون مقابل.



أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من :

محمد سيد بكر "ساحة" ، تامر رشاد "مساعد أول" ، ماجد المرسى "مساعد ثانى" ، محمد إسماعيل "حكم رابع"



بهذا الفوز يرتفع رصيد حرس الحدود للنقطة ٢٢ ليرتقى للمركز الرابع فيما توقف رصيد المنصورة عند النقطة ١٦ ليتراجع للمركز التاسع.