توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"





أعلنت لجنة إدارة نادي الزمالك اليوم الأربعاء، الموافق الـ24 من فبراير 2021، عدم تلقيها أية أحكام تفيد بإلغاء اللائحة الحالية الخاصة بالقلعة البيضاء وما يترتب عليها من آثار قانونية.





إدارة نادي الزمالك مستمرة





وأكد نادي الزمالك في بيان رسمي، أن لجنة إدارة القلعة البيضاء الحالي مستمر ولا يشوبه البطلان، لعدم تلقيها حكمًا به، مع الإشارة لحقها في الطعن على هذا الحكم بالبطلان في حالة وجوده.





بطلان لائحة الزمالك





ولفتت العديد من التقارير الصحفية، إلى رفض الطعن المقدم على الحكم الصادر مسبقًا ببطلان لائحة نادي الزمالك ما ينتج عنه إلغائها وما يترتب عليه من آثار لاحقة.





بيان نادي الزمالك





"بالاشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة من الغاء للائحة الخاصة بنادي الزمالك للالعاب الرياضية وما ترتب عليها من اثار قانونية، فان إدارة نادي الزمالك الحالية لم تبلغ حتي تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتي يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدي وجوبية وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن علي هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة.





لائحة نادي الزمالك





وأضاف :"وفي هذا المقام نود الاشارة إلى إن لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الاوليمبية لها وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الادارية العليا في غضون عام ٢٠١٩".





إدارة نادي الزمالك شرعية





وأتمت: "كما تود لجنة نادي الزمالك، أتن تشير إلي أنها تدير النادي في إطار من الشرعية القانونية وكل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك والعمل علي تسيير جميع خدمات النادي بانتظام.. والله ولي التوفيق."



