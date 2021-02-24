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كوكاكولا يتخطى السكة الحديد بفوز مثير في القسم الثاني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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فاز فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى على حساب مضيفه مضيفه فريق السكة الحديد بقيادة عيد مزاريق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني .

دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يضم إبراهيم شعللها، محمد رمزي،اسامة صبحي، أحمد النحاس، المتولى محمود، أمير حجازي، فتحي مجدى، سايكو، محمد عبد الرحيم ريعو، محمود كشلط، عمرو عزت .

وتواجد في البدلاء أحمد سعودي،عمر سعد، محمود أكمل، محمد بركات، أحمد بلحه، حازم شعيب، محمد ناجح، عبد العليم السيد ،محمد العربى .

بينما دخل فريق كوكا كولا المباراة بتشكيل تكون من
محمد علي ميلا، كريم عرفات،احمد عبد المنعم، كريم عبد النبي،كريم صلاح، محمد عبد العزيز، جون افيرى، سيرجى اكا، حسام عبد الواحد .

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فريق كوكاكولا بهدف جون افيييرى بعد متابعة تسديدة حسام عبد الواحد في الدقيقة 13 وتعادل عمرو عزت من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وتمكن رضا الويشى البديل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة
33 من الشوط الثاني .

وإهدر حسام عبد الواحد ركلة جزاء بعد أن تصدى لها حارس السكة إبراهيم شعللها الذي تصدى لركلة جزاء أيضا في المباراة الماضية أمام فريق النجوم في الدقيقة 43 من الشوط الثاني .

وأدار المباراة الحكم عمرو عبد الفتاح وعاونه محمد عبد القادر
مساعد أول، علاء شعبان مساعد ثاني وبهاء عطا حكم رابع .

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 25 نقطة
2- الترسانة 23 نقطة
3- كوكاكولا 23 نقطة
4- بورتو 23 نقطة
5- زد اف سي 20 نقطة
6- منتخب السويس 19 نقطة
7- المريخ 18 نقطة
8- القناة 18 نقطة
9- سرس الليان 17 نقطة
10-بتروجيت 16 نقطة
11- السكة الحديد 16 نقطة
12- النجوم 15 نقطة
13- جمهورية شبين 15 نقطة
14- النصر 13 نقاط
15- الزرقا 13 نقطة
16- طنطا 8 نقاط

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